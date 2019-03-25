Ровно год назад произошла трагедия, унесшая жизни 60 человек / Фото и видео: Ася Хлыновская / Служба Новостей "FM-Продакшн"

Ровно год назад пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. 60 погибших – эта цифра до сих пор не укладывается в голове.

Сегодня с раннего утра к торговому центру идут люди – много семей с детьми. Они несут цветы, конфеты, игрушки, лампады. Для этого в городе перекрыли улицу перед местом, где раньше располагался торговый центр. С утра, по словам работающих на площадке волонтеров, сюда приходили семьи погибших. Вечером в 18 часов здесь состоится запуск в небо воздушных шаров.

Сам злосчастный торговый центр сравняли с землей и обнесли забором, там строят сквер, который, согласно проекту, будет готов в августе 2019 года.

Ася Хлыновская