Учреждениям образования Алтайского края дополнительно выделено 150 миллионов рублей на обновление автотранспорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал губернатор Виктор Томенко. Автотранспорт обновят в краевых и муниципальных учреждениях образования.

150 миллионов рублей распределят следующим образом: