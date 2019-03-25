Учреждениям образования Алтайского края дополнительно выделено 150 миллионов рублей на обновление автотранспорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал губернатор Виктор Томенко. Автотранспорт обновят в краевых и муниципальных учреждениях образования.
150 миллионов рублей распределят следующим образом:
- 93 миллиона рублей направят на приобретение 49 школьных автобусов для муниципальных образований Алтайского края;
- 50 миллионов рублей направят на покупку автотранспорта для краевых государственных образовательных учреждений;
- еще семь миллионов рублей пойдет на приобретение автомобиля и специальной передвижной лаборатории для перевозки высокотехнологичного оборудования для создания мобильного технопарка "Кванториум", что позволит обеспечить предоставление технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности и малых городах Алтайского края.
Комментарии