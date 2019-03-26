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"Он у нас хороший": слушания по делу нападений на военных проходят на Алтае

, ИА "Амител"
В период с января 2014 года по август 2015 года 11 обвиняемых, действуя в разное время в разном составе, совершили 43 эпизода
Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ru

Очередное слушание по делу алейских вымогателей прошло 25 марта в Алтайском краевом суде. Разбирательство началось еще в августе 2015 года. Напомним, организованная преступная группа целый год держала в страхе военнослужащих-контрактников города Алейска и Алейского района Алтайского края. 11 человек обвиняются в грабежах, похищении людей и вымогательстве материальных ценностей у военнослужащих. В копилке преступлений также значатся самоуправство, принуждение к совершению сделки и незаконный оборот наркотиков. Всего следствие насчитало 43 эпизода преступной деятельности данной ОПГ. Среди пострадавших – 36 человек.

Вот только несколько эпизодов деятельности этой группы, о которых рассказывает следствие: "Участники группы в декабре 2014 года обманным путем завладели автомобилем 20-летнего военнослужащего, после чего продали его, а денежные средства поделили между собой.… Обвиняемые, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни.…

Летом 2015 года подсудимые под угрозами физической расправы склонили к совершению сделки купли-продажи автомобиля еще одного военнослужащего. Потерпевший, будучи напуганным количественным превосходством и их негативным настроем, приобрел за 30 тыс. руб. транспортное средство, которое ему было не нужно. Не гнушались подсудимые и мелкими суммами, требуя передачи нескольких тысяч рублей, однажды потребовали у потерпевшего приобрести для них два золотых кольца.

В августе 2015 года преступная деятельность группы была пресечена оперативными сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю. Оказалось, один из военнослужащих обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данным следствия, в преступную группу входили люди разного возраста. Самому младшему на момент совершения преступлений не исполнилось и 18-ти лет.

25 марта на заседании краевого суда присутствовали одиннадцать подсудимых и столько же адвокатов. Один из фигурантов дела освобожден под подписку о невыезде, остальные заключены под стражу. Некоторые подсудимые, находясь за решеткой, вели себя спокойно, а некоторые заявляли ходатайства о просмотре видеозаписей, вызове свидетелей и потерпевших. На слушаниях обвиняемые утверждали, что "следствие что-то стерло", и выражали желание "лицом к лицу" встретиться с потерпевшими. "У меня есть вопросы к нему", – восклицал один из подсудимых. – За 2500 рублей мне приписывают третью часть".

Один его "коллега" молча крутил в руках четки, другой говорил, что будет давать показания только после того, как кого-то приведут. Третий фигурант заявил, что ОПГ он не создавал, о каких-либо конфликтах между третьими лицами ничего не знал. Ни признания вины, ни слов раскаяния суд не услышал. Один из подсудимых зачем-то высунул кисти рук из-за решетки, наверное, чтобы почувствовать свободу. Впрочем, произойдет это совсем нескоро: в этот раз мера пресечения в отношении подсудимых оставлена без изменения, следующее заседание состоится в среду, 27 марта. А впереди подсудимых ждет еще множество слушаний и вынесение приговора.  

P. S.: На скамье слушателей во время судебного заседания одиноко сидела пожилая женщина. Один из обвиняемых – ее внук. Выходя из зала, она заплакала: "Он ведь у нас хороший, с медалью из Забайкалья вернулся".

 

 

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

26.03.2019 07:47
- гость -

Военнослужащим нужна защита от вымогателей? Может за них послужить надо? Вот конкретный результат командования Шойгу

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