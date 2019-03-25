Правоохранители продолжают фиксировать факты сбыта поддельных купюр в Барнауле. В краевой столице вновь была обнаружена фальшивая банкнота номиналом 5000 рублей.

"Накануне в торговую сеть краевой столицы неизвестными лицами была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей", – сообщают в региональном главке МВД.

В связи с тем, что такие факты регистрируются в Барнауле в этом году уже далеко не впервые, правоохранители обращаются к жителям и гостям краевой столицы с просьбой быть внимательными при расчете, особенно крупными купюрами.

В полиции также подчеркивают, что зачастую действия лиц, причастных к фальшивомонетничеству, сводятся к простому размену поддельной купюры.