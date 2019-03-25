Ветеран Службы внешней разведки Георгий Санников рассказал, что в 1972 году советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру из-за психологического давления, пишет РИА "Новости".

Как рассказал Санников, на Спасского, который проиграл матч на первенстве мира по шахматам, оказывалось психологическое давление со стороны команды США.

"Это началось еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе. При этом он использовал выражения, скажем так, далекие от спорта. Некому было помочь Борису обеспечить психологическое равновесие. Из семи его гроссмейстеров-советников четырех он просто не воспринимал. Он сам мне об этом поведал", – рассказал бывший разведчик.

По его словам, американцы любыми средствами старались вывести советского шахматиста из равновесия. Так, сам Фишер "постоянно что-то выдумывал, выкидывал разные номера" – он мог внезапно перенести время начала партии или потребовать убрать зрителей с первых рядов.

Помимо этого, во время матча у Спасского не было семейной поддержки. Санников рассказал, что в какой-то момент в Рейкьявик из Москвы к советскому гроссмейстеру прилетела жена, "но проигранных партий было не вернуть". "Я потом так и написал в отчете: Спасский проиграл матч в Москве, а не в Рейкьявике", – подытожил бывший разведчик.

Шахматный поединок Спасского с Фишером, состоявшийся летом 1972-го в столице Исландии, вызвал небывалый ажиотаж и воспринимался как противостояние Советского союза и Соединенных Штатов. Георгия Санникова по линии КГБ откомандировали в Рейкьявик, чтобы поддержать Спасского и определить, как американцы могут оказывать давление на советского шахматиста. Матч, который завершился победой Фишера, сопровождали многочисленные скандалы, была угроза срыва состязания.