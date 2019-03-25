Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Кулибаева назвала детей-инвалидов "уродами" и предложила устраивать экскурсии в интернаты для детей-инвалидов, сообщает URA.RU.

"Я считаю, что нужно время от времени детей водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов. Чтобы они видели, каков результат непродуманной половой жизни, преждевременной. И детей этих, уродов, показать... инвалидов. Пусть смотрят", – рассказала Кулибаева.

По ее мнению, такие меры значительно эффективнее повлияют на подрастающее поколение, чем "десятки часов, потраченные на разговоры и лекции".

Пользователи Сети выразили в комментариях свое негодование: "Жаль, что моральные уроды выглядят как люди. И сразу это зло не разглядишь", "Дома инвалидов, интернаты и детские дома – это цирк что ли? Музей? На экскурсию отвести?", "О ужас, и она говорит об этом совершенно серьезно, "хорошую дочку" воспитал бай Назарбай. То ли еще будет".

Дарига Кулибаева 20 марта возглавила парламент страны. Ранее она занимала должность председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената республики.