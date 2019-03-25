Лучший учитель в мире получил миллион долларов в ОАЭ

Лучший в мире учитель за выдающийся вклад в профессию получил миллион долларов на конкурсе педагогов в ОАЭ, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Дубая Dubai Media Office.

Отмечается, что победителем стал 36-летний монах-францисканец Питер Табичи, который преподает математику и физику в одной из сельских школ в Кении. Школа очень маленькая и бедная – в ней один компьютер на 58 учеников. Учитель часть своей зарплаты отдает нуждающимся.

Церемония состоялась в воскресенье, 24 марта. Вести мероприятие пригласили голливудскую звезду Хью Джекмана.

В 2019 году до финала дошли 10 педагогов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии. Всего на конкурс заявки подали 10 тысяч учителей из 179 стран.

В 2018 году премию получила Андриа Зафираку – учительница изобразительных искусств и текстильного дела из школы, расположенной в неблагополучном районе Бристоля (Великобритания).

Впервые премию вручили в 2015 году. Конкурс проходит под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Деньги на премии выделяет благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, который основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.