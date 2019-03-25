Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения льда на двоих подростков в Барнауле, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел 23 марта, когда с крыши дома №87 по проспекту Ленина сошла ледяная масса. В результате телесные повреждения получили 14-ти и 17-летний подростки.

"Несовершеннолетним была оказана помощь в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Все обстоятельства случившегося выясняются.