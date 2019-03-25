Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения льда на двоих подростков в Барнауле, сообщили в региональном управлении СКР.
Инцидент произошел 23 марта, когда с крыши дома №87 по проспекту Ленина сошла ледяная масса. В результате телесные повреждения получили 14-ти и 17-летний подростки.
"Несовершеннолетним была оказана помощь в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии
Какой дибил проектировщик придумал покатые крыши в Сибири?
Так крышам этим сто лет в обед. И 99 лет все было хорошо)
ну допустим раньше снег убирали. но зачем? это похоже на советские окна, которые постоянно заклеивали. Как у Задорнова - а зачем вы окна заклеиваите? ну щели же - чтобы не дуло. А зачем вы окна со щелями делаете?
Администрация района не контролирует что ли, что у них в районе происходит? Почему не заставили УК очистить кровлю от снега?!
кроме того я думаю можно сделать покрытие крыши чтобы снег не съезжал, а тающий снег чтобы по стокам уходил а не сосулил.