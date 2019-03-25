Подготовка к паводку продолжается в Алтайском крае – в данный момент гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби стабильная, сообщают в региональном главке МЧС России.

"Устойчивого роста уровня воды, создающего угрозу подтопления населенных пунктов, не наблюдается. Превентивные мероприятия в Алтайском крае, направленные на минимизацию возможных негативных последствий паводка, продолжаются", – указывают в экстренном ведомстве.

В настоящий момент по данным гидрометеослужбы наблюдается сход снежного покрова в предгорных районах.

Напомним, что первая волна паводка в нашем регионе происходит обычно в начале – середине апреля, в период активного снеготаяния и вскрытия малых рек.

Вторая волна паводка обычно наблюдается в период с конца апреля и до середины июня, когда прогнозируется значительный подъем уровня воды в крупных реках и начинает таять снег в предгорных и горно-таежных районах.

Сейчас на случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, подготовлено 25 пунктов временного размещения населения.

"В готовности к проведению аварийно-спасательных работ от МЧС России находится группировка сил в количестве 226 человек, 46 единиц техники, 17 плавсредств", – добавляют спасатели.