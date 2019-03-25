Жительница Бийска стала жертвой обмана мошенника, который написал ей от имени ее младшего брата в социальной сети.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 30-летняя женщина получила личное сообщение от имени брата с просьбой занять ему денег. Молодому человеку требовалось 14 тысяч рублей, вернуть которые родственник обещал через два дня.

"Сотрудникам полиции женщина пояснила, что с подобными просьбами младший брат обращался к ней неоднократно, поэтому никаких подозрений у нее не возникло. Потерпевшая перевела всю сумму, воспользовавшись услугой "Мобильный банк", после чего личная переписка оказалась удалена, а страница родственника заблокирована", – уточняют в полиции.

Правоохранители напоминают, что получая сообщения от имени родных и знакомых с просьбой помочь и разрешить финансовые трудности, сначала необходимо лично связаться с ними по телефону и убедиться в реальности просьбы.