Минприроды Алтайского края опубликовало сообщение с призывом сказать нет воздушным шарикам, светошарам и "китайским фонарикам".

В министерстве подчеркивают, что люди, как правило, не задумываются над тем, что происходит с воздушным шаром после того, как он исчезает из поля зрения.

В этой связи в ведомстве напоминают:

Шары формируют горы мусора. Только представьте, сколько тонн лопнувших/сдувшихся шариков ложится мусорным слоем на почву.

Срок разложения шариков – до 4 лет, срок разложения капроновых веревок – около 100 лет.

Сдувшиеся и лопнувшие шарики рано или поздно станут смертельным кормом для диких животных, а если они попадают в водоемы, то и для рыб.

Летящие птицы легко запутываются в веревках, привязанных к шарикам и тоже погибают, в конечном счете, разбиваясь о землю.

Воздух от шариков загрязняется гелием.

Опасность представляют и светошары, а точнее, находящиеся в них батарейки. Улетевший шар становится отходом второго класса опасности. Батарейки при разложении в природных условиях выделяют в почву и воду опасные вещества: соли, кислоты, щелочи, тяжелые металлы, которые могут принести вред жителям региона, загрязнить водные объекты, попасть в пищевую цепочку. А мероприятия с массовым запуском светошаров и вовсе являются нарушением законодательства.

Что же касается "китайских фонариков", то как указывают в Минприроды, они тоже представляют серьезную опасность. Так, их проволочный каркас смертельно опасен для небольших животных, попадающих в него, как в ловушку. Остатки проволоки могут попасть в пищеварительный тракт травоядных и привести в летальному исходу.