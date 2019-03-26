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Сезон паводка: как сделать воду, которую мы пьем, безопасной

, ИА "Амител"
С приходом весны вопрос о качестве питьевой воды встает особенно остро

Весной тает снег, и ручьи вымывают скопившиеся за зиму мусор и грязь прямо в реку, поэтому водопроводная вода содержит реагентов больше, чем обычно. Хотя хлор и обладает функцией высокого обеззараживания воды, среди химических элементов он находится в группе вредных веществ.

Жители Алтайского края по-разному очищают воду: пользуются бытовыми фильтрами, устанавливают дорогие системы очистки или просто отстаивают и кипятят.

Помогают ли эти меры получить чистую и полезную воду для питья?

Очистка воды бытовыми фильтрами имеет существенный недостаток. Такие фильтры пропускают хлорорганические соединения. Если в воде содержатся углеводороды, то могут образовываться соединения еще более токсичные, чем сам хлор. Например, анилин в воде образует с хлором 12 новых соединений, 6 из которых – канцерогены и мутагены. Известны несколько десятков таких веществ, способных с хлором образовывать более токсичные соединения. И с развитием промышленности их количество растет из года в год.

Может, последовать совету удалять лишний хлор из воды путем отстаивания? По результатам научных исследований после отстаивания воды в течение 2 часов количество хлорорганических соединений уменьшается всего на 10%, и даже после 24 часов отстаивания они продолжают фиксироваться в пробах более 25%.

Есть и третий способ удаления хлора из воды – кипячение. Казалось бы, вскипятили воду и вуаля – чистая питьевая вода готова. Но и в данном случае не все так просто. При повышении температуры повышается реакционная способность хлора (не забываем, что хлор – химический элемент, ядовитый газ). И что мы получаем при кипячении? Верно – новые хлорорганические соединения!

Может быть, стоит выбирать не очищенную, а изначально чистую воду?

Для производства воды "Легенда жизни" используется артезианская вода, которая надежно защищена глубиной скважин от внешних воздействий. Такая вода изначально безопасна и чиста. На ее производстве хлорирование категорически запрещено.

Система подготовки выстроена таким образом, чтобы максимально сохранить природную пользу воды. Состав "Легенды" сбалансирован и удовлетворяет потребности организма человека в жизненно важных макро- и микроэлементах. Ни один фильтр сегодня не способен добиться такого высокого качества воды.

"Легенда жизни" независимо от времени года и паводка стабильно безопасна и полезна.

Пить ли изначально чистую воду или уже очищенную? На этот вопрос каждый должен ответить сам, если действительно заботится о своем здоровье и благополучии близких.

Заказать доставку полезной воды можно любым удобным способом:

  • На сайте www.777-777.org  (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска)
  • По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
  • Whatsapp: +79039957222.

Производитель:
ООО "Барнаульская водяная компания"
Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, 54 В
Почтовый адрес: 656023, а/я 4506
ОГРН 1022201517645
e-mail: Secretar-BWC@mail.ru

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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