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24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох открыл миру возбудитель туберкулеза – микобактерию. И через 100 лет Всемирная организация здравоохранения объявила 24 марта днем борьбы с туберкулезом.

В Алтайском крае процент людей, которым ставят диагноз "туберкулез" традиционно выше, чем в среднем по России. Однако показатель заболеваемости в 2018 году уменьшился на 2,7% и составляет 87,4 на 100 тысяч населения, сообщают в региональном Минздраве. Новых заболеваний в 2018 году выявлено на 76 случаев меньше, чем в 2017 (в 2017 году заболело 2129 человек, в 2018 – 2053 человека). Сократилась заболеваемость туберкулезом среди детей в возрасте 0-14 лет на 15,2% (показатель 22,4 на 100 тысяч детского населения), подростков на 22,4% (показатель 24,3). Эту хорошую тенденцию среди несовершеннолетних дало значительное развитие в Алтайском крае диагностики туберкулеза диаскин-тестом, своевременное внедрение данной технологии, отмечает главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Анисимова.