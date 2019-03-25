Театрализованное представление, в котором будут задействованы сотни студентов Алтайского государственного технического университета, пройдет 19 апреля 2019 года в Государственной филармонии Алтайского края.

К студентам АлтГТУ в этом году присоединятся студенты других региональных вузов.

С сегодняшнего дня в АлтГТУ начинаются репетиции. Студия старинного танца "Северная сторона" и руководители творческих коллективов технического университета обучат студентов бальному этикету, разучат с ними движения классического вальса, полонеза и польки, помогут подобрать танцевальные костюмы.

Во время бала состоится награждение лучших студентов АлтГТУ.

В центре культурно-массовой работы АлтГТУ сообщают, что первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был посвящен юбилею технического университета.