Почти половина россиян желают голосовать через интернет в день выборов

За последние 11 лет на треть увеличилось число россиян, которые готовы голосовать на выборах через интернет – если в 2008 году таких избирателей было 34%, то сейчас 47% желают дистанционно делать свой выбор, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на собственное исследование.

Кроме того, 49% россиян одобряют предложение разрешить избирателям голосовать удаленно – через интернет. Причем эта доля выросла на 21% с 2009 года.

Каждый второй опрошенный (48%) готов лично проголосовать через интернет, если ему представится такая возможность – эта доля выросла на 12% с 2008 года. Наиболее позитивно к идее удаленного голосования относятся люди с высшим или неоконченным высшим образованием (54%), молодежь (67%), а также те россияне, которые ежедневно пользуются интернетом (57%).

50% опрошенных не стали бы участвовать в голосовании через интернет. Против подобной формы голосования выступили пожилые респонденты (63% среди людей в возрасте от 60 лет и старше), со средним образованием (55%) и те, кто не пользуется интернетом (72%).

Главной причиной отказа от участия в интернет-голосовании 75% опрошенных назвали умышленные манипуляции и мошенничество (рост с 32% в 2008 году). Еще 25% не верят в техническую надежность подобной системы, а 17% не верят в сохранение тайности голосования.