Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в расследовании появления дырки на корабле "Союз МС-09", из-за которой в августе 2018 года упало давление на Международной космической станции, появились новые детали, сообщает РИА ФАН.

Рогозин отметил, что на "продырявленном" корабле нашли следы металлической пыли. Они появились из-за сверления отверстия: "У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определенных местах в бытовом отсеке".

Он предположил, что причиной тому могла послужить гравитация. В таком случае, как добавил Рогозин, нужно придерживаться "земной версии", согласно которой стружку притянуло в определенное место. Свою роль в этом мог сыграть и поток воздуха в бытовом отсеке, где стоят сифоны, который мог стянуть стружку в один угол.

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться", – уточнил Рогозин, отметив, что такой эксперимент необходимо провести в условиях невесомости, поскольку "на Земле уже сверлили".

Сейчас, как он отметил, для окончательных выводов недостаточно собранных проб, поэтому, скорее всего, на орбите будут проведены дополнительные эксперименты.

В правоохранительные органы обращаться госкорпорация для возбуждения уголовного дела пока не планирует: "Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Мы, безусловно, к этому придем, когда поймем, что реально произошло".

Утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа 2018 года. После проверки всех отсеков экипаж обнаружил сделанное сверлом отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". Российские космонавты закрыли обнаруженные отверстия герметиком, заплатками и подтвердили отсутствие утечки при помощи ультразвука. Снаружи россияне изучали отверстие в декабре 2018 года, тогда же были взяты пробы герметика. Их передали следователям и отправили на изучение в лабораторию ФСБ. В "Роскосмосе" не исключают, что "пробоину" в корабле мог сделать микрометеорит, однако рассматриваются и другие версии.