Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца "Зимней вишни"

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" – владельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината", – отметили в ведомстве.



Ранее сообщалось о задержании Вишневского в Польше. По данным СК, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

В ноябре 2018 года Центральный районный суд Кемерово заочно арестовал Вишневского. После бизнесмена объявили в международный розыск.

По версии следствия, Вишневский во время реконструкции "Зимней вишни" в 2013-2014 годах давал взятки официальным лицам, которые должны были принимать работы. В частности, как сообщалось, он передал 7 млн рублей главе инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети.