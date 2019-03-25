Рабочая группа займется проблемами Иткульского спиртзавода на Алтае

В Алтайском крае создают рабочую группу по урегулированию ситуации на Иткульском спиртзаводе, в которую войдут представители краевых профильных ведомств, администрации Зонального района, прокуратуры, местного центра занятости населения и предприятия, сообщается на официальном сайте региона.

Отмечается, что ситуация, сложившаяся в открытом акционерном обществе "Иткульский спиртзавод", находится на контроле правительства Алтайского края с 20 февраля 2019 года, с момента уведомления Центра занятости населения Зонального района о сокращении работников.

В центр занятости поступили сведения о 93 работниках Иткульского спиртзавода, высвобождаемых с 20 мая 2019 года. В их числе 63 жителя Зонального района. При проведении процедуры высвобождения соблюдены нормы трудового законодательства: списки сотрудников поданы в срок в установленной форме.

"Благодаря взаимодействию управления Алтайского края по труду и занятости населения, управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Центра занятости населения Зонального района и руководства предприятия в этот перечень не включены особые категории граждан (предпенсионеры, инвалиды и другие). Сейчас проводится анализ профессионально-квалификационного состава высвобождаемых работников для последующего трудоустройства к другим работодателям", — говорится в сообщении на сайте края.

На контроле находится и ситуация с выплатой заработной платы работникам Иткульского спиртзавода. В связи с арестом счетов предприятие не имеет возможности выплатить сотрудникам заработную плату. "В этот сложный для завода период управление Алтайского края по труду и занятости населения оперативно оказало руководству предприятия методическую помощь по выплате заработной платы через решения комиссии по трудовым спорам (КТС) и судебным приказам", — отмечает правительства края.

С 25 марта комиссия по трудовым спорам начала выдавать работникам предприятия удостоверения, которые будут предъявлены в службу судебных приставов для взыскания задолженности по заработной плате. Принимаются все возможные меры для погашения задолженности по зарплате.

Первое заседание специальной рабочей группы состоится на Иткульском спиртзаводе 29 марта, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.