Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко в интервью "Московскому комсомольцу" сообщил, что сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить законность йоги в московских СИЗО.

Отмечается, что Мизулину не устроил даже тот факт, что Федеральная служба исполнения наказаний признала эксперимент по проведению йоги удачным: заключенные, которые ей занимались, реже обращаются к медикам.

"Сенатор действительно обратилась с письмом, в котором спрашивает — на каком основании и как проводятся занятия йогой в московских изоляторах. Возможно она просто хочет узнать детали и выяснить, нет ли нарушений закона (такие письма, к примеру, поступали во ФСИН от некоторых представителей православной церкви). Мы уверены: нарушений нет. Сам эксперимент по проведению йоги в столичных изоляторах № 2 ( "Бутырка") и № 6 (женский) признан успешным. В планах службы распространить его на всю Россию", — сказал Максименко.

При этом он не исключает, что йога будет в каждом СИЗО страны: "А почему бы нет? Такая практика существует во многих странах. И там никто не связывает это с религией или чем-то еще".

"Оздоровительный эффект йоги подтвержден многими научными исследованиями. Мы, к слову, исследовали, как часто болели заключенные, которые регулярно посещали занятия по йоге, по сравнению с другими. Оказалось, что они практически не обращались к медикам", — заключил замдиректора ФСИН России.