Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона, сообщает РИА "Новости".

Свои слова Прозоров объяснил "феноменально быстрой реакцией" украинского руководства на катастрофу. По его мнению, президент Петр Порошенко и его пресс-служба знали о случившемся заранее. Также он отметил тот факт, что воздушное пространство над зоной ведения боевых действий не было закрыто.

По его информации, к крушению причастны два человека: замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов.

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Также Прозоров рассказал, что лидеров ополченцев Гиви и Моторолу (Арсений Павлов и Михаил Толстых) ликвидировали украинские спецслужбы. По его словам, ликвидацией занимались Пятое управление СБУ и Силы специальных операций ВСУ.

Моторола и Гиви погибли в результате терактов, устроенных неизвестными на территории ДНР в 2016 и 2017 годах.