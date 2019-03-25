Экс-сотрудник СБУ назвал имена причастных к крушению Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона, сообщает РИА "Новости".
Свои слова Прозоров объяснил "феноменально быстрой реакцией" украинского руководства на катастрофу. По его мнению, президент Петр Порошенко и его пресс-служба знали о случившемся заранее. Также он отметил тот факт, что воздушное пространство над зоной ведения боевых действий не было закрыто.
По его информации, к крушению причастны два человека: замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов.
Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Также Прозоров рассказал, что лидеров ополченцев Гиви и Моторолу (Арсений Павлов и Михаил Толстых) ликвидировали украинские спецслужбы. По его словам, ликвидацией занимались Пятое управление СБУ и Силы специальных операций ВСУ.
Моторола и Гиви погибли в результате терактов, устроенных неизвестными на территории ДНР в 2016 и 2017 годах.
Комментарии
"В России личность капитана Волошина стала широко известна в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Впервые его фамилия прозвучала еще в 2014 году в эфире радио "Комсомольская правда", когда бежавший из Украины авиационный техник Евгений Агапов рассказал, как 17 июля, за два часа до катастрофы, с аэродрома поселка Авиаторское вылетели три украинских штурмовика. Один из них имел под крыльями не свойственное такому типу самолетов вооружение - ракеты "воздух - воздух". По словам Агапова, вернулся этот самолет уже без ракет, а летчик капитан Волошин - выглядел сильно напуганным."(с)
Куда пришивать теперь слова "ключевого свидетеля" Агапова и уголовное дело,заведенное СК . Ведь уже и самолетов не было,что подтвердила наша сторона а вот БУК - был. Чей - теперь уже очевидно,определенно украинский,судя по "феноменальной реакции украинской стороны".
Правда более феноменальная реакция как ночной звонок нашего руководителя Обаме не рассматривается.
Что тут непонятного:Волошин промахнулся.А украинский Бук попал.
Наша страна не подтверждала,что самолётов не было.А вот ракета,сбившая Боинг принадлежала украинской стороне.Есть документы её передачи в украинскую воинскую часть.