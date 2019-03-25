Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что утверждение о том, что космодром "Восточный" готов лишь на четверть, не соответствует действительности, передает ТАСС.

Как уверяет Рогозин, космодром построен, просто он не может быть принят в эксплуатацию из-за проблем с финансовой отчетностью.

Рогозин подчеркнул, что основные объекты готовы, но по некоторым недостроенным второстепенным пунктам идут судебные разбирательства.

"Когда мы говорим что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты. Это стартовый стол, техкомпелкс, а остальные 14 объектов — это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива. По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить", — пояснил Рогозин.

"Было потрачено 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет", — сказал Рогозин. Он добавил, что расчетная стоимость строительства второго стартового стола под ракету "Ангара" составляет 39 млрд рублей.