Не хочется, чтобы театры, выставки и творчество относились к чему-то элитарному и были от нас далеки. Я случайно встретился с одной женщиной, и был удивлен, в каком сказочном мире она живет. Сделав свою первую куклу в пять лет из белой ткани и расписав акварелью, она навсегда связала жизнь с искусством. Сейчас ее ученики участвуют в выставках, а очередь к ней на занятия растянулась на два года вперед.

Художник и искусствовед по образованию Татьяна Аржанова освоила не только живопись, но и многие виды рукоделия: вязание, лепку, декупаж, вышивку и, конечно же, кукольное искусство.

Корреспондент: Здравствуйте, у простых обывателей кукла ассоциируется только с игрушкой. А для вас кукла – это больше чем игрушка?

Татьяна Аржанова: Я делю кукол на интерьерные, игровые и коллекционные. Коллекционной может быть только авторская кукла, выполненная на очень высоком профессиональном уровне. Игровая кукла выполняется по особым техническим характеристикам, что следует из ее назначения. Интерьерная кукла – понятие обобщенное, она может иметь прямую связь с общей идеей интерьера, стиля, в котором он выполнен, а может просто в нем присутствовать. Но такое деление весьма условно, прежде всего кукла – это великолепный арт-объект, которым беспрестанно хочется любоваться.

Корр.: Вы разговариваете с куклами, когда их делаете? Как они появляются?

Т.А. С куклами я не разговариваю, мне приходится очень много говорить в течение дня, и тишина, которую они мне дарят, очень важна для меня. Если говорить о том, как кукла появляется, то это бывает по-разному: иногда на это может подтолкнуть какая-то деталь – кусочек ткани, кружева, элемент интерьера, иногда я целенаправленно прорабатываю конкретный образ, но если честно, у меня всегда есть какие-то задумки, идеи.

Корр.: Что можно сказать о кукольном искусстве в регионе?

Т.А.: Кукольное ремесло пока не может быть поставлено во главу нашего искусства. Материалы дороги по стоимости. Один брусок полимерной глины стоит порядка 2000 рублей. Большинство людей не готово платить ни за кукол, ни за кукольные материалы – это пока элитарное искусство.

Одна из комнат кукольного дома Татьяны Аржановой

Корр.: Можете сказать среднюю себестоимость куклы?

Т.А.: Могу привести некоторые цифры: трессы натуральные для париков – от 1500 рублей, кусок глины – 2000 рублей, плюс ткани, кружево, кожа для обуви, аксессуары – никогда не получится меньше 6000-7000 рублей. Мы говорим о чисто финансовой стороне, а еще ведь есть работа мастера, которая, по сути, бесценна...

Корр.: Назовете стоимость вашей самой дорогой работы?

Т.А.: Отвечу так: авторские вещи могут оцениваться очень высоко.

Корр.: А вам сложно расставаться с куклами?

Т.А.: С куклами мне расставаться не сложно, но при этом важно почувствовать, в какие руки они уходят. Иногда я могу годами не соглашаться на продажу какой-либо куклы, а потом придет человек и я вижу, что именно его она и ждала.

Корр.: Сейчас в социальных сетях очень популярна портретная кукла. Вы работаете в этом направлении?

Т.А.: Есть два направления, которыми я никогда не буду заниматься. Это портретная кукла и, например, кукла из капроновых чулок. Как художнику, мне проще и интереснее портрет нарисовать, а куклы из капрона – это просто не мое. Другое дело сделать куклу по мотивам живописного полотна или на основе кинофильма. А лепить чью-то маму, сестру либо брата… Я считаю, это не совсем этично. На мой взгляд, это лишь временная мода для заказчиков и неплохой заработок для мастеров.

Корр.: Сможет ли сделать куклу человек, если он не художник и никогда этим не занимался?

Т.А.: К себе на обучение я принимаю людей без художественного образования. Мои ученики – люди разных профессий, возраст которых от семи до восьмидесяти лет. Их дебютные куклы уже представлены на выставке "Первые", которая проходит в библиотеке № 18 города Барнаула.

Работа, выполненная учеником Татьяны

Корр.: Бытует такое мнение, что у профессионально выполненных кукол есть душа, и когда ты находишься в одном помещении с ними, то чувствуешь эффект присутствия и энергетику.

Т.А.: Согласна, от кукол может исходить сильная энергетика, кого-то они могут даже напугать. Меня больше всего пугают как раз портретные куклы, такие маленькие "человеки", похожие на больших людей... Своих учеников я призываю работать над образом. Так же как в изобразительном искусстве здесь важно художественное восприятие.

Корр.: Над чем вы сейчас работаете?

Т.А.: Сейчас я создаю четырехэтажный кукольный дом, "строю" его уже два года! Это полностью ручная работа. Я почти уверена, что в Барнауле таких не много... Есть кукольные дома, но они сборные, из покупных деталей. Это мое детище, начиная от основания дома, мебели, кукол и заканчивая обоями, посудой, едой. Каждая комната сюжетная, весь же дом выполнен в викторианском стиле.

В самой большой комнате с камином – медвежья шкура, с нее-то все и началось. Мне в руки попал кусочек меха, и было желание куда-то его пристроить. Так и появилась идея с кукольным домом. Дом уже имеет освещение, но еще не закончен, я работаю над фасадами. Чтобы этот домик жил, а он сейчас действительно живет, нужно каждый день хотя бы полчаса ему уделять. У домика уже есть покупатель, не буду называть стоимость проекта. (Цена этого кукольного дома сопоставима со стоимостью нового автомобиля, – прим. редакции.)

Одна из комнат кукольного дома Татьяны Аржановой

Корр.: Вы устаете, когда работаете с куклами?

Т.А.: Нет, это любимое дело. Я где-то прочла высказывание: "В один прекрасный день я нашла хобби, которое мне приносит доход, с тех пор я на работу не хожу...". Так вот это про меня. Я люблю шить игрушки в стиле тедди: медвежат, зайцев, лисиц и т.д. Винтажный плюш покупаю на блошиных рынках. Отбеливаю, крашу... занимательный процесс. Коллеги по магазину – это мои единомышленники. Я творческого человека за версту чувствую, поэтому команда у нас мастеровая. Магазин-студия "Арт-мастер" – это мой третий ребенок, "съедает" очень много времени в хорошем смысле этого слова. Еще одна моя слабость – коллекция ножниц в винтажном стиле из разных стран. Они у меня все рабочие, я никогда не использую одни и те же ножницы для всех работ: одними я медведю усы подстригаю, другими – кукле волосы, третьими режу нежное кружево для кукольных нарядов...

Коллекция ножниц в винтажном стиле из разных стран. Одними Татьяна подстригает медведю усы, другими – кукле волосы

Корр.: Можете ли вы сказать, что сегодня растет культура населения в регионе?

Т.А.: Мы с вами говорим о куклах, так вот – кукла развивается. Люди стали больше интересоваться, приобретать материалы, консультироваться по различным вопросам. В этом году у меня порядка 30 учеников, надеюсь, что это мой скромный вклад в будущее кукольного ремесла в городе. Люди следят за рукодельной модой. Увидели в интернете что-то интересное и бегут в магазин за материалами, пытаются повторить. Это здорово, это способствует творчеству. Но хочется, чтобы была некая платформа, чтобы люди могли освоить это ремесло с нуля, поэтапно.

Корр.: Что нужно сделать, чтобы привлечь внимание к кукольному искусству в крае?

Т.А.: Популяризировать среди широкой аудитории, проводить больше выставок, фестивалей, конкурсов. Недавно у меня появились ученики, которых я начала сразу же выставлять, показали с ними дебютные куклы. Это самые первые их работы! В них столько теплоты, столько продуманных до мелочей деталей. А начинающим вовсе не обязательно вкладываться в дорогие материалы, заниматься можно и текстильной куклой, папье-маше, валянием из шерсти.

Игрушки, выполненные в технике японского вязания, – амигуруми

Корр.: А если создать факультет кукольного искусства в Алтайском крае?

Т.А.: Никогда не задумывалась об этом, но было бы интересно! У нас в городе очень много классных художников, скульпторов, дизайнеров, которые могли бы преподавать на таком факультете. Помимо лепки нужны знания в сфере пошива одежды, ее дизайна, технических характеристик тканей и других материалов. В кадрах проблем не возникнет, у нас и кукольники есть хорошие. Главное, все это организовать. Я бы сама с радостью преподавала. Красивая идея!

Одна из комнат кукольного дома Татьяны Аржановой, картины выполнены автором

Корр.: Как приобщать людей к искусству?

Т.А.: Посредством выставок, публикаций, приобщением детей к искусству с самого раннего возраста! Я много лет работаю с ребятишками – они готовы слушать, смотреть, творить! У нашего города огромный творческий потенциал: люди вышивают, рисуют, лепят, шьют... В последнее время среди моих учеников все чаще появляются мужчины, мы с ними занимаемся вышиванием, декупажем – это интересно, у мужчин совсем другой подход, более основательный. Чиновники поднимают регион, финансируя различные программы, а повышение уровня культуры зависит в первую очередь от нас.