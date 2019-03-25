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Аграрии Алтайского края в 2019 году намерены вновь увеличить площадь под гречку, что вновь приведет к переизбытку ее на рынке. Оптимальной можно считать показатели 300-350 тысяч гектаров, в 2019 году аграрии рассчитывают вернуться к показателям 400 тысяч, сообщил журналистам министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

"Есть два государства, на которые ориентируется весь мир по гречихе: Китай и Алтайский край. Это не шутка, именно мы формируем ценовую политику на эту культуру. Гречка была и будет "политической" культурой. На ней легко зарабатывать и проигрывать", – признался министр.

Он привел в пример, что на гречихе часто спекулируют, статью алтайского СМИ, вышедшую несколько недель назад. В ней вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил о необходимости импорта в Алтайский край гречихи на фоне дефицита на внутреннем рынке. Это мнение Александр Чеботаев назвал некомпетентным.

На самом деле, по данным Минсельхоза, сейчас крупа продается по цене 12 тысяч рублей за тонну. При этом спроса большого на гречиху нет. Многие производители ждали, когда цена вырастет до 14,5 тысячи рублей. После этого многие заводы купили алтайскую гречиху, чего хватит рынку на долгое время. По данным за июль 2018 года, нереализованными остаются около 400 тысяч тонн гречихи. Это связано с тем, что было посеяно на 100 тысяч гектар меньше, чем обычно.

"Радует, что вырос вывоз гречихи и наши запасы могут уменьшиться. Хотелось бы, чтобы ее оставалось не более 100 тысяч тонн. Эта культура продолжает быть рентабельной. Ее себестоимость 7 рублей за килограмм. Продаешь за 10. Но если вывоз будет, то запасы снизятся", – добавил министр.

Что касается других культур, то на июль 2018 года запас зерновых культур составил 2,6 миллиона тонн. Урожай же составил 5,5 миллиона тонн. При этом Алтайскому краю в год необходимо всего 4 миллиона тонн, включая семена и переработку. Остается 3,7 миллиона.

"Если бы сырье не экспортировалось, то в этом году у нас на складе осталось бы около четырех миллионов тонн зерна. Мы могли бы вообще год не сеять. Но Бог есть, и у нас около 40% от всех запасов удалось реализовать за последнее время. Это минимальный показатель за долгие годы", – добавил Александр Чеботаев.

Отметим, что Алтайский край является производителем около 30% от всей гречихи во всем мире.