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Обойдемся без карты: топ сервисов, которые удобнее оплачивать со счета смартфона

, ИА "Амител"
Наглядная инструкция, как оплатить популярные среди жителей Алтайского края услуги без ввода данных банковской карты
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Для стихийной покупки в интернете или, скажем, в видеотеке "умного" телевизора обычно нужно вводить данные банковской карты, которой – и это тоже обычно – нет под рукой, а идти за ней неохота. Но ведь можно обойтись и без карты: достаточно вашего смартфона. Amic.ru уже писал о том, почему удобнее, быстрее и безопаснее оплачивать покупки без помощи банковской карты,

1. Магазины приложений App Store и Google Play*

Каждый из нас покупает там свое: кому – игры, кому – программы для работы, кому – книжку почитать. Но для всех большой плюс оплаты с телефона в магазинах приложений – отсутствие дополнительных комиссий.

Давайте вместе купим электронную книгу в Google Play. В разделе "Книги" находим нужное произведение.

Выбор книги

Выбираем способ оплаты со счета мобильного телефона: обычно в нужной строке уже указан ваш оператор.

Выбор способа оплаты

Оплатить со счета мобильного телефона

Вводим пароль от аккаунта в Google Play, и оплата автоматически проходит.

Оплата покупки

Квитанция об оплате приходит на электронную почту, которая привязана к вашему аккаунту в Google Play.

2. Онлайн-магазин Aliexpress*

Этот крупнейший онлайн-магазин привлекателен не только своим ассортиментом и ценами, но и возможностью оплатить покупки с лицевого счета абонента с формальной комиссией менее 1%. На последней стадии оформления заказа выберите вариант "Мобильный платеж". Для этого нажмите на "Показать все способы оплаты". Введите свой мобильный номер и нажмите "Подтвердить и оплатить". Это безопасно: после ввода номера придет SMS, которое поможет вам завершить покупку.

3. Книжный онлайн-магазин "ЛитРес"

Огромная библиотека электронных книг регулярно радует любителей чтения последними новинками. И заплатить за очередной бестселлер можно, выбрав в верхнем меню вариант "Со счета телефона" – такой способ добавит к стоимости покупки всего 10 рублей.

4. Сайт объявлений о продаже вещей Avito*

На те же мизерные 10 рублей при оплате с мобильного счета увеличится для вас стоимость товаров на Avito – и никаких заморочек с банковскими картами. Выбирайте способ оплаты через SMS.

5. Онлайн-кинотеатры ivi и Okko*

Ставшие популярными сегодня онлайн-кинотеатры теперь также принимают оплату со счета мобильного телефона. Попробуем купить что-нибудь на ivi. Через этот сервис часть фильмов можно смотреть бесплатно, часть – по подписке, а кое-что – совершив разовый платеж. Это третий вариант – наш.

Нажать "Купить фильм"

Если вы не зарегистрированы на сайте, система попросит войти через страницу в социальной сети, с помощью электронной почты или по номеру телефона.

Регистрация в онлайн-кинотеатре

Для покупки выбирайте "SMS с комиссией", вводите номер телефона и нажимайте "Оплатить". Комиссия составит менее 10%.

Выбор способа оплаты

На ваш номер придет SMS с указанием суммы оплаты.

Ожидание SMS

Ответив на сообщение, вы подтвердите оплату, которая пройдет за несколько секунд, и фильм тут же станет доступен для просмотра.

Наслаждайтесь просмотром!

6. Взносы в благотворительные фонды

Очень многие благотворительные фонды принимают пожертвования с мобильного счета – "АЛЕША", "РусФонд" и другие. При оформлении взноса ищите способ оплаты с помощью мобильного телефона, выбирайте своего оператора и следуйте инструкциям. В зависимости от выбранного фонда, комиссия за такой взнос либо не будет взиматься вообще либо составит скромные 10 рублей.

Итак, счет вашего мобильного телефона – прекрасный способ расплатиться, не прибегая к помощи банковской карты и не оставляя ее данные на сайте продавца. В отличие от банковской карты, ваш смартфон всегда при вас, а мобильный номер – в голове.

Еще больше удобных возможностей распорядиться средствами с мобильного счета вы найдете в бесплатном приложении "МТС Деньги": различные услуги, ЖКХ, переводы и многое другое.

*Эпп Сто, Гугл Плей, Алиэкспресс, Авито, Иви, Окко – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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