Жителя Алтая судят за угрозу убийством жене и оскорбление полицейского

Житель Алтайского края предстанет перед судом по обвинению сразу в трех преступлениях, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

26-летнему мужчине из Шипуновского района инкриминируют угрозу убийством, публичное оскорбление представителя власти, а также незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Согласно версии следствия, в январе текущего года в своем доме обвиняемый, будучи пьяным, взял в руки нож и угрожал убийством своей сожительнице. Затем, когда по вызову женщины приехал участковый полиции, мужчина, не желая подчиняться законным требованиям представителя власти, выразился в его адрес грубой нецензурной бранью.

Помимо этого выяснилось, что мужчина причастен к незаконному приобретению и хранению марихуаны массой не менее 128 грамм, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в суд.