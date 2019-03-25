Жителей Барнаула приглашают на социальные продовольственные ярмарки, которые состоятся в субботу, 30 марта.

Торговые площадки будут организованы с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131.

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

На ярмарках горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: яйца, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, масло, мука, сахар, сухофрукты и прочее.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация Барнаула).