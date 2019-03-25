Жителей Барнаула приглашают на социальные продовольственные ярмарки, которые состоятся в субботу, 30 марта.
Торговые площадки будут организованы с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131.
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152;
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.
На ярмарках горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: яйца, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, масло, мука, сахар, сухофрукты и прочее.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация Барнаула).
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