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Все выгодные предложения в одном месте: где можно купить квартиру со скидкой

, ИА "Амител"
20-21 апреля 2019 года в Барнауле в седьмой раз пройдет "Выставка новостроек"

На выставке будет представлена информация о 72 объектах недвижимости в высокой стадии готовности от 12 строительных компаний города. Таким образом, придя на выставку, любой сможет получить максимальное количество информации обо всех актуальных на сегодняшний день предложениях на рынке новостроек города.

Кроме этого, можно будет получить консультацию от представителей банков по существующим на сегодняшний день условиям получения ипотеки под строящееся жилье. Просчитать и подобрать оптимальный вариант оформления ипотечного кредита на основании вашей финансовой ситуации.

Организаторы постарались и учли, что квартирный вопрос чаще всего решается на семейном совете, коллегиально с бабушками, дедушками и детьми, а значит, им всем захочется прийти на выставку и узнать, что называется "из первых рук", все о своем будущем жилье. На площадке перед "рабочей зоной", чтобы детям и сопровождающим не было скучно, предусмотрен food-корт, зона отдыха и развлечений. Здесь же на второй день выставки пройдет розыгрыш призов. Каждый желающий может принять в нем участие, зарегистрировавшись по этой ссылке.

Впервые во время выставки новостроек можно будет совершить экскурсию по строящимся домам. Несколько комфортабельных автобусов будут курсировать между выставкой и жилыми комплексами. Желающие смогут поехать на тот объект, который выбрали для себя в качестве будущего жилья и собственными глазами увидеть, как идет строительство, оценить планировки и качество отделки, сравнить варианты разных застройщиков и убедиться в правильности своего выбора.

Как обычно, к выставке приурочены и акции застройщиков, именно в эти два дня появится возможность купить квартиру со скидкой.

Выставка будет работать два дня – 20-21 апреля – в Парке спорта по адресу: ул. Энтузиастов, 12в с 10:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону "Единого центра продаж недвижимости": 8 (3852) 717−100.

Оставьте заявку на http://vsedoma.su/

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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