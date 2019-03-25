Тело мужчины обнаружили у трассы в Алтайском крае

Подозреваемого в смертельном избиении мужчины задержали правоохранители в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, 18 марта под обочиной федеральной трассы "Чуйский тракт" в Тальменском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, которым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.

Согласно версии следствия, 11 марта 2019 года потерпевший после отбытия наказания в местах лишения свободы приехал к своему товарищу в одно из сел Тальменского района. В ходе распития спиртного в компании его знакомых, между потерпевшим и одним из мужчин произошла ссора, мотивом которой явился спор о лидерстве в уголовной среде.

"В ходе конфликта злоумышленник нанес несколько ударов табуретом по голове гостя. На следующий день потерпевший пошел на трассу, чтобы на попутном автомобиле уехать по месту своего жительства в Алейский район, однако скончался по дороге от закрытой черепно-мозговой травмы вследствие ранее нанесенных ему ударов", – указывают в СКР.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Злоумышленник определен под стражу.