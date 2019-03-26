Так называемая "мусорная реформа" действует в Алтайском крае третий месяц. Вопросов к ее реализации скопилось очень много. Это и двойные начисления платы граждан за вывоз мусора, и отсутствие контейнеров для сбора отходов, и отсутствие полноценного вывоза в принципе. Эти проблемы в минувшую пятницу, 22 марта, обсудили на площадке партии "Справедливая Россия" на форуме депутатов "Местное самоуправление: проблемы и перспективы развития".

Мероприятие прошло для депутатов всех уровней: Госдумы, в лице Александра Терентьева, краевого парламента, а также местных депутатов со всего региона.

"По наиболее актуальным вопросам мы приглашаем к участию в таких форумах представителей краевого правительства. В этот раз темами стали краевая адресная инвестиционная программа, бюджетное планирование и основная тема – "мусорная реформа", – рассказал журналистам депутат Госдумы от края, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России"

Он напомнил, что в Госдуме выразили несогласие с отчетом министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина как раз из-за реализации нового порядка обращения с твердыми коммунальными отходами.

Терентьев, как и его коллеги в ГД, и алтайские партийцы считают: с введением реформы поспешили. Сначала надо было ее опробовать на экспериментальных территориях, отладить процесс, а уже потом вводить повсеместно.

"Реформа буксует из-за неподготовленности системы, нерасторопности ее исполнителей", – подчеркнул депутат.

Алтайские справедливороссы поддерживают предложение лидера "СР" Сергея Миронова приостановить реформу.

В чем именно проблема, рассказала коммунальный эксперт, депутат Алтайского краевого Заксобрания, справедливоросс Людмила Суслова.

Она выделила несколько особо спорных моментов. Во-первых, это двойные начисления за вывоз мусора. Напомним, до 2019 года плата за мусор была "зашита" в строке "текущее содержание жилья". Теперь это отдельная строчка. И вычеркнуть эти расходы из прежней строки должны управляющие компании, которые, по словам Сусловой, не торопятся это делать. В крае есть несколько обращений из разных муниципалитетов на эту тему. Проверку ведет прокуратура, и в Заринске уже "поймали за руку" четыре управляющие компании, которые практиковали двойные начисления.

Никто, похоже, и не знает, насколько распространена в крае эта проблема.

"Никто не проводит широкомасштабного мониторинга, только по обращениям граждан", – сказала Людмила Суслова.

Людмила Суслова / Фото: пресс-служба "Справедливой России"

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин отмечает еще один момент. До сих пор регоператоры не создали баз клиентов. Например, сам Боронин получает счета на оплату мусора за двух человек, а на самом деле в доме прописаны трое. А есть домохозяйства, где, наоборот, живет один-два человек, а числится по старым базам значительно больше. И теперь людям приходится платить за "мертвые души", пересчета пока не происходит.

Вторая проблема – тариф. С одной стороны, Людмила Суслова сомневается в его обоснованности, ибо не до конца понятно из чего он складывается. С другой стороны, в этом тарифе не заложено пока ничего, кроме логистики. А смысл реформы был не только в централизации вывоза мусора, но и в появлении инфраструктуры для его сортировки и переработки.

Об этом же сказал и Олег Боронин.

"В части тарифов реформа провалилась. Предыдущие шесть лет мы сами занимались вывозом мусора. Те же объемы, тот же полигон, то есть логистика та же. Но себестоимость вывоза была на уровне 54 рублей с человека", – сказал Боронин, выразив сомнение в адекватности действующего тарифа для своей, Барнаульской зоны, в 45 рублей.

К качеству услуги вопросов тоже много, добавляет Суслова. В селах люди просто не понимают, за что им нужно платить. Мест накопления нет, ничего не оборудовано, вывозить кому-то, кроме регоператора, запрещено.

Бийский депутат Елена Речкова сказала, что в ее зоне с началом реформы лучше не стало, даже наоборот – появились новые свалки, люди негодуют. О том же говорили ее коллеги-справедливороссы из других зон.

Все это приводит к тому, что люди отказываются платить. Только по Барнаульской зоне задолженность образователей мусора (граждан и организаций) за январь-февраль превысила 70 млн рублей. Из-за этого оператор имеет задолженность перед своими субподрядчиками. Как сообщил на форуме замминистра, начальник управления по ЖКХ Минстроя Андрей Голубцов, барнаульский оператор "ЭКО-Комплекс" должен подрядчикам более 21 млн рублей. Остальные операторы тоже имеют долги, но значительно меньше. "ЭКО-Комплекс" – самый крупный оператор.

Соответственно, будут новые вопросы к качеству вывоза мусора, считает Суслова. Это проблемы номер три и четыре.

Андрей Голубцов рассказал справедливороссам, что по данным на 21 марта 2019 года услуга по вывозу ТКО предоставляется в 196 населенных пунктах региона, это в основном города и районные центры. Всего 71,3% населения. По остальным муниципалитетам ведется подготовительная работа, завершить ее должны до конца года. С юрлицами все намного хуже: договоры заключили в среднем по краю не более 5%.

Там, где услуга оказывается, насчитали 11 тысяч контейнеров. Для эффективной работы системы нужно еще около 29 тысяч, что будет стоить не менее 200 млн рублей.

"Сейчас установление контейнерных площадок – обязанность органов местного самоуправления, но у них нет денег. Мы поднимаем вопрос о выделении средств (из краевого бюджета, – прим. ред.), – сказал чиновник.

Именно отсюда, уверен Голубцов, недовольство населения. Ведь там, где услуга оказывается, но контейнеров нет, мусор вывозится бестарным способом. Проще говоря, люди в определенный день выносят к дороге мешочек с мусором. Иногда они не знают графика вывоза или мусоровоз приезжает редко. Население жалуется, что летом при таком вывозе мусор будет привлекать животных и неприятно пахнуть.

Андрей Голубцов назвал еще одну проблему – отсутствие санкционированных полигонов. Например, в Каменской зоне нет ни одного соответствующего всем требованиям закона. Сейчас краевые власти и регоператоры пытаются согласовать с федеральными властями 200 мест захоронения мусора, хотя бы на первое время.

Что же касается строительства предприятий по сортировке и переработке мусора, то тут никто иллюзий не питает.

"Сейчас каждый регоператор готовит пакет документов (для строительства таких заводов, – прим. ред.). Мы бы хотели сделать это за счет средств из федерального бюджета. Мы против, чтобы это было заложено в тарифе для населения, ведь он вырастет в разы", – сказал Голубцов.

На самом деле, и это еще не все проблемы. В Славгородской зоне, например, оператор ООО "Позитив 88" зашел даже не во все районные центры, что уж говорить про села. В Заринской зоне, где работает ООО "Спецобслуживание – Центральное", жители постоянно поднимают вопрос об аффилированности компании к представителям местной власти.

"Справедливая Россия" предлагает реформу приостановить, пересмотреть методику расчета нормативов накопления для юрлиц, которую в партии считают завышенной, провести большой мониторинг по законности начислений платы за мусор, в том числе и с участием прокуратуры.

Еще одна тема, обсуждать которую в условиях такой реализации реформы отчасти преждевременно – раздельный сбор мусора. По словам Людмилы Сусловой, если его наладить, то тариф можно уменьшить почти в два раза. Вот только наладить раздельный сбор пока никто не порывается. Частные инициаторы очень быстро узнают, что сдавать раздельный мусор ничуть не дешевле. И все же напомним, реформа проводится прежде всего для того, чтобы как можно больше отходов шло в переработку, а не на свалки, даже если они санкционированные.