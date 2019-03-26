Скриншоты из сети интернет

Не так давно, 22 марта, все таксисты отмечали профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками. А знаменитые "шашечки", согласно одной из версий, впервые появились в 20-х годах на американских такси, которые позаимствовали их из гоночной символики.

В современном мире для большинства людей уже стало привычным заказывать такси через приложение на телефоне. И какие диалоги там только не встречаются. Редакция Amic.ru собрала для вас небольшую подборку.