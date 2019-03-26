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Забавные переписки водителей и пассажиров такси

, ИА "Амител"
Дню таксиста посвящается

Скриншоты из сети интернет

Не так давно, 22 марта, все таксисты отмечали профессиональный праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками.  А знаменитые "шашечки", согласно одной из версий, впервые появились в 20-х годах на американских такси, которые позаимствовали их из гоночной символики. 

В современном мире для большинства людей уже стало привычным заказывать такси через приложение на телефоне. И какие диалоги там только не встречаются. Редакция Amic.ru собрала для вас небольшую подборку.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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