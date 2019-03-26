Преображение здания Центрального рынка продолжается в Барнауле. Ожидается, что посетителей он примет уже к осени. Фотографии, на которых запечатлены изменения вида "Старого базара" внутри, опубликованы на сайте "ТЦ БЦ".

Как сказано в сообщении, в новом пространстве будут работать современный рынок (он займет площадь 3400 квадратных метров), ресторан, кофейня. Территорию оборудуют вместительной парковкой на 170 машин и обустроят набережную. Так, продуктовый рынок разместится на двух этажах с удобным эскалатором, лифтом и лабораторией. На первом этаже откроются кафе и рестораны с летними террасами, а также аптека, винный магазин, табачные и сувенирные лавки.

На "Старом базаре" планируют проводить ярмарки, мастер-классы и гастрономические фестивали.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной 2017 года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.