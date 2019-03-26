Невидимкой Слава стал еще в детстве. В 11 лет его бросила мама. Отец умер. С тех пор он остался жить один. Самостоятельная жизнь мальчика проходила на глазах у всей деревни.

Как же так? Разве это возможно? Логичный вопрос, который возникнет у каждого.

Не знал этого Слава, когда никто из жителей не бил тревогу о судьбе мальчика. Не понимает и сейчас.

Сотрудники фонда "Облака" познакомились со Славой две недели назад на кормлении бездомных, которое фонд проводит еженедельно уже четыре года. Он подошел к директору фонда Миле Семененко и скромно попросил визитку. Не для того чтобы попросить у фонда денег – ему нужна юридическая помощь в восстановлении ИНН и СНИЛС.

На вид крепкий и сильный, но внутри сломленный. Это читалось в его глазах. И именно это заставило сотрудников фонда узнать его историю.

Оказался Слава на улице не так давно, и снова стал невидимкой. Он никому не нужен и никто не обратит внимания на его проблемы. Потому что он бездомный. Потому что неопрятно одет. Потому что ночует в подвале жилого дома.

У Славы было непростое детство. Никто не станет этого отрицать. И неудивительно, что жизнь его не сложилась.

Но все же Слава смог получить среднее специальное образование. Он работает – разгружает вагоны – и получает зарплату. Так как же он оказался на улице?

Безусловно, в этом есть и его вина. Слава был счастливым семьянином. У него была любимая жена и сын. Однако брак распался. Развод, жилье мужчина оставил жене и сыну, себе снял комнату.

Распад семьи стал для Славы большим ударом, а рядом не было никого, кто смог бы поддержать. И он запил. Крепко. Все деньги ушли на выпивку, за комнату заплатить не смог. Пришлось идти на улицу и поселиться в подвале.

Это история лишь одного бездомного. А каждую неделю фонд "Облака" встречает десятки людей с такими историями, ведь на кормление еженедельно приходит порядка 50 человек. Волонтеры знают историю каждого, и большинство из бездомных оказались на улице не по своей вине. Украли документы, выгнали родные, сгорел дом.

Сейчас они выживают. Каждый день в поисках еды и тепла, чтобы не умереть от голода и холода. Подрабатывают, где могут – дворниками, грузчиками (женщины тоже), собирают и сдают бутылки. Часто их обманывают – забирают документы, а тем, у кого их нет, просто не выплачивают деньги. Но они не садятся на паперть с протянутой рукой, а снова идут и пробуют заработать.

Но для большинства это не имеет значения. Они же бездомные. И этим все сказано.

Как подняться со дна, когда никто не готов протянуть тебе руку? Когда тебя просто стараются не замечать?

Люди не хотят видеть рядом с собой что-то нелицеприятное. Когда подопечные фонда с улицы приходят оформлять документы, то иногда их просто не хотят принять. А ведь у них, благодаря поддержке фонда, уже оплачена госпошлина и есть фотографии.

И это пренебрежение к бездомным повсюду.

Вы думаете, что бездомные сами по себе такие злые? Нет, они стали такими из-за отношения людей. Когда презирают, отталкивают, оскорбляют, обращаются, как с животным, чего ждать в ответ.

Если с ними обращаться по-другому, то люди без дома смогут подняться. Задумывался ли кто-нибудь о том, что будет, если оставить для бездомных одежду не на краю мусорного бака, а отдать лично в руки? Они почувствуют себя людьми.

Это поняли и стали делать волонтеры фонда "Облака" еще четыре года назад. Раз в неделю они стали привозить им горячую еду, одежду, газеты с вакансиями, старые, но еще работающие телефоны. Все это делается на пожертвования, которые передаются в фонд специально для программы "Уйти с улицы".

Эта программа действительно работает. В прошлом году фонду удалось помочь пенсионеру Виктору уйти с улицы. Ему собрали деньги на восстановление паспорта, он получил документы, устроился работать дворником и поселился в общежитии. Еще спасли жизнь Евгению, Олесе и их будущему ребенку. Перед Новым годом благодаря помощи фонда они смогли получить удостоверения личности. Олеся получила свою пенсию по инвалидности. Они сняли комнату в малосемейке и ушли с улицы в теплое жилье.

Всего за 3 месяца 2019 года более 120 барнаульцев и жителей других городов Сибири поддержали единственную в своем роде программу "Уйти с улицы" от благотворительного фонда "Облака". Фонд выражает свою благодарность каждому, кто поддержал программу для бездомных людей и помог им решать проблему голода и документов, чтобы получить шанс жить как обычные люди.

Было пожертвовано 32 760 рублей.

На эти средства фонд восстановил двум бездомным утраченные документы, приготовил 700 порций горячей еды, одел 150 человек, приобрел семь пар обуви.

Сегодня в России отмечают День бездомного человека. Акции в пользу бездомных проводят во всех городах России от малых фондов до больших. Каждый, кто хоть раз столкнулся с человеком, живущим на улице, хочет исправить эту социальную несправедливость.

Люди не должны жить, как брошенные собаки.

Они живые, с настоящими чувствами. И они умирают без любви и профессиональной заботы на улицах нашего города каждый день.

Первый раз в России отметили День бездомного в 2017 году. Фонд помощи в сборе денежных средств на социальные программы и проекты российским общественным организациям "Нужна помощь" и Санкт-Петербургский фонд помощи бездомным людям "Ночлежка" выступили авторами дня солидарности с бездомными людьми в последний понедельник или вторник марта. Решено было выбрать март, со слов авторов дня, из-за погоды. Так как в России март очень часто холодный месяц, который не дарит необходимое тепло человеку, живущему на улице. К этой инициативе присоединились волонтеры движения "Друзья на улице", которые в марте проводят панихиду по умершим за зиму людям без дома.

В этом году 12 фондов в Северной столице и Москве призывают жителей городов помочь и провести с ними акции по спасению людей на улице. Радиопроект "Адреса милосердия" установит в центре Москвы на улице микрофон, для того чтобы жители и радиослушатели услышали настоящий голос бездомного человека, который расскажет о том, как ему живется на улицах города.

А в Барнауле фонд "Облака" и социальный приют "Успех" проведут акцию солидарности в помощь людям без дома на площади Победы в 15:00. Штатные сотрудники фонда будут раздавать листовки жителям города, в которых указаны места бесплатного питания, получения одежды и телефоны помощи в восстановлении утраченных документов. Эти листовки потом жители города могут отдать человеку, который живет на улице, и помочь ему найти путь домой.

Также фонд "Облака" объявляет сбор пожертвований, чтобы приготовить людям без дома горячую еду, купить пятерым старикам обувь, потому что практически всю зиму они проходили босиком, и на ногах у них сильнейшие раны от обморожения, закупить для 30 бездомных самые простые дешевые лекарства и перевязочные материалы, которые спасут их от инфекций, гноящихся ран и боли.

Такая небольшая помощь не просто помогает, а действительно спасает жизни. И чтобы спасти 50 человек и подарить им шанс на новую жизнь, нужно собрать 14 950 рублей:

– 1 200 рублей уходит каждую неделю на приготовление 55 порций еды (пищу всегда готовят с запасом, если придет больше людей);

– у многих людей без дома нет обуви по сезону, зимой они ходят в кроссовках и рваных ботинках, и фонд старается закупать для них самую недорогую, но крепкую обувь;

– бездомным нужны самые простые лекарства – анальгин, аспирин, антибактериальная мазь, перевязочные материалы для открытых ран.

Пожертвование 10, 100, 1000 рублей – это адекватная помощь здесь и сейчас.

Реквизиты для совершения пожертвования с сообщением: "Ты выживешь!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, программа Сбербанк-онлайн, зарегистрирована на Джамилю Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

– смс на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 100" (где цифра означает сумму пожертвования);

– по договору пожертвования сразу на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: (3852) 590-180

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442.

С 2018 года человек, который пожертвовал свои средства на благотворительность, имеет право подать на социальный вычет из налога, и тем самым снизить оплату налога с физического лица до 25%. Подробнее о социальном вычете на благотворительные цели читайте по ссылке.

Вместе мы сможем изменить жизнь бездомных людей! Главное, увидеть их и не пройти мимо.

Справка

Благотворительный фонд "Облака" оказывает профессиональную помощь нуждающимся семьям, в которых воспитываются маленькие дети, а также сиротам и людям без дома. Развивает региональную благотворительность на Алтае и выступает экспертом на ведущих российских социальных площадках. Разрабатывает лучшие корпоративные социальные программы. Принимает ненужные вещи от жителей города, сортирует в месяц более 20 тонн одежды и бесплатно одевает 3 000 человек ежемесячно.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

График работы: с 9:00 до 17:00

Телефон: 8 (3852) 590-180

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