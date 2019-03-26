Эпилепсия – одна их тех болезней, о которых обыватели мало что знают, но многое домысливают. Этим заболеванием страдает около 1% населения, оно требует постоянного лечения и может передаваться по наследству. И да, как раз сегодня, 26 марта, проходит Международный день эпилепсии, или Фиолетовый день. О том, что это за заболевание и чем оно опасно, в эфире программы "Тема дня" радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) накануне, 25 марта, рассказал психиатр-эпилептолог Алтайского краевого психоневрологического диспансера Алексей Шамрай.

Алексей Шамрай / Фото: Александра Черданцева

"Это страшная болезнь, если ее не лечить. Но лечение есть. И есть ремиссия – отсутствие приступов в течение года. Поэтому с проблемой нужно обращаться к врачу как можно раньше", – пояснил доктор.

Алексей Шамрай рассказал, что делать, если вы увидели человека с приступом эпилепсии (обычно это судороги, бессознательное состояние, пена изо рта). А нужно всего-то аккуратно повернуть его на бок и придерживать, чтобы он не травмировался. И, конечно, вызвать скорую помощь. Разжимать его челюсти, что-то засовывать в рот, бить щекам, поливать водой, пытаться "реанимировать" ни в коем случае нельзя, говорит врач. Как правило, смертельные случаи наступают не от самого приступа, а от сопутствующих травм: черепно-мозговая травма, ожоги, утопление.

Заболеваемость, к сожалению растет. И кстати, есть два варианта заболеть эпилепсией: наследственность (если болен один родитель, то шансы у ребенка заболеть всего 8%, если оба, то уже 50%) и приобретение ее в результате черепно-мозговой травмы, инсультов, патологии беременности, родов, опухоли головного мозга. Никто не застрахован: ни пол, ни социальный статус значения не имеют.

Также Алексей Шамрай рассказал, что под маской эпилепсии могут скрываться такие болезни, как сердечно-сосудистые, эндокринные и психогенные.

Как лечится эпилепсия, помогает ли нетрадиционная медицина, что может спровоцировать приступ (здесь будет интересный пример про алкоголь), сколько в регионе врачей этой узкой специальности – об этом и не только слушайте в нашем звуковом файле.