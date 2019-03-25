Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что министерство внимательно изучит ситуацию с происшествием в Государственном историческом музее, где посетители повесили на стену принесенную с собой картину, передает ТАСС.

"Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла необходимо исключать", — сказал Кононов.

Акция с "лишним" экспонатом в Государственном историческом музее в Москве должна была привлечь внимание к проблеме охраны выставок в целом по стране. Об этом заявила одна из участниц перформанса Мария Москвичева.

"Датчики, лазеры, видеонаблюдение — все это должно работать в учреждениях культуры, где хранятся ценные артефакты. Не нужно надеяться только на человеческий фактор", — заявила она.

Картина, на которой была изображена великая княгиня Анна Федоровна, провисела в музее сутки. Никто не обратил внимания, что в руке у супруги цесаревича Константина Павловича была тревожная кнопка, которую сотрудники музея носят с собой на случай внештатных ситуаций.