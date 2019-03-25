Москвич умер в суде в ожидании рассмотрения заявления к "Билайну"

В Москве мужчина умер прямо в суде, не дождавшись рассмотрения его заявления к "Билайну", сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что инцидент произошел в Кузьминском суде. "Заявитель пришел на судебное заседание. Стало плохо, когда шел по лестнице", — сказал источник. По его информации, мужчине 1960 года рождения вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

В пресс-службе суда подтвердили смерть заявителя. По словам представителя суда, мужчина умер до приезда скорой и врачи констатировали его смерть. В суде также отметили, что мужчина упал на лестнице, когда шел на заседание.

Известно, что мужчина обратился в суд с заявлением на ПАО "Вымпел-Коммуникации", известное под маркой "Билайн", еще три месяца назад. Рассмотрение дела несколько раз переносили, в том числе последний раз из-за неявки ответчика.