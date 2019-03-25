Песков вспомнил китайскую поговорку после расследования Мюллера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, посоветовал Вашингтону больше не искать черных кошек в темной комнате, сообщает РИА "Новости".

"Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет". Идут века, а понимание этого за океаном не наступает", – сказал Песков.

Также он подчеркнул, что Россия заинтересована в хороших отношениях со Штатами. По его словам, после завершения расследования инициатива должна исходить от Вашингтона.

"Поэтому в данном случае мяч абсолютно там, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу", – сказал Песков, напомнив о последней встрече лидеров двух стран, которая прошла в столице Финляндии в июле 2018 года.

Мюллер в 2017 году начал расследование о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США. Спецслужбы страны полагали, что Россия путем кибератак и пропаганды посодействовала избранию Дональда Трампа. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.