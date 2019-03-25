Росгвардия проиграла суд своему поставщику продуктов

Иск Росгвардии к крупнейшему в Крыму мясокомбинату "Дружба народов" отклонили в Арбитражном суде Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что между Росгвардией и мясокомбинатом был заключен договор на поставку продовольствия. Цена контракта превышала 445 млн рублей. В условиях договора были прописаны штрафные санкции в случае несоблюдения условий соглашения.

Еще в феврале 2018 года в центре материально-технического обеспечения Росгвардии пожаловались на качество одной из партий продуктов, сообщает агентство. Силовики заявили, что из-за нарушений условий хранения партия продуктов оказалась испорченной, и продукты вернули поставщику.

За каждый факт ненадлежащего исполнения контракта на крымский мясокомбинат могли быть наложены немалые штрафы. За партию просрочки в Росгвардии насчитали более 6,6 млн рублей штрафа.

ФАС провела собственную проверку и не нашла нарушений договора. Согласно подписанному акту приема-передачи, товар ненадлежащего качества был оперативно заменен – в пятидневный срок. Такой пункт тоже содержался в контракте, и он не был нарушен поставщиком.

"Поставщик в установленный контрактом срок осуществлял замену товара, от приемки которого заказчик отказывался, тем самым надлежащим образом исполнял обязательства по контракту", – говорится в решении суда.

А вот Росгвардия, как отмечается, свои обязательства выполнила не в полном объеме. В частности, был нарушен порядок приемки товара: представитель ответчика не участвовал в отборе проб и проверке качества товара. Суд признал такую приемку продуктов неправомерной и отказал Росгвардии в иске.