Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после того, как упал, выбираясь из служебного авто, пишет РБК.

Отмечается, что курировавший особо важные уголовные дела 66-летний Малиновский собирался на деловую встречу, после того как принял участие в коллегии ведомства.

19 марта при выходе из служебного автомобиля замгенпрокурора не удержал равновесие из-за головокружения и упал. В итоге его отправили в реанимацию.

Издание сообщает, что по данным на 25 марта Малиновский все еще остается в больнице – он в сознании, но медики пока что не дают никаких прогнозов.

Заместитель генерального прокурора Малиновский курирует в ведомстве Центральный федеральный округ. Он долгое время контролировал расследования особо важных дел, в основном о коррупции. Также в зоне его ответственности были экономические правонарушения. Должность заместителя генпрокурора он занимает уже 12 лет.