Шнуров рассказал о своих планах после роспуска "Ленинграда"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью РБК заявил, что намерен возобновить свое увлечение живописью после прощального тура его команды.

"Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту, и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь", — сказал Шнуров.

Отмечается, что Шнуров работает в направлении брендреализм, которое придумал сам. Он считает, что современный человек окружен не чистыми явлениями, а продуктами-брендами.

По словам Шнурова, его картины нормально продаются. А самая дорогая принесла ему 30 тысяч евро (почти 2,2 миллиона рублей). Музыкант добавил, что практически все его полотна уже проданы.

На прошлой неделе Сергей Шнуров объявил, что вместе с группой отправится в прощальный тур. Он заверил своих подписчиков в Instagram, что в будущем может вновь ее собрать, но это случится не скоро. "А пока, ну все, пока. Мавр сделал свое дело — знаю я наверняка", — написал Шнуров.