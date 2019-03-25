Осужденных предложили отправить на сортировку мусора

Глава ФСИН Геннадий Корниенко заявил о предложении ведомства включить в региональные программы мероприятия, в рамках которых осужденные будут разбирать, сортировать и перерабатывать мусор, сообщает привело РИА "Новости".

Как отметил Корниенко, инициатива уже была реализована в некоторых регионах и результат от нее оказался исключительно положительным. Однако там осужденных привлекли к работе только на оборудовании заказчика.

"На сегодняшний день служба может разместить на своих производственных мощностях более 100 единиц специализированного оборудования, что позволит обеспечить трудовую занятость около двух тысяч осужденных", — заявил Корниенко в рамках парламентских слушаний об обеспечении государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.

Также он предложил сделать тюрьмы единственным поставщиком отдельных видов имущества в рамках государственных и муниципальных закупок. По его мнению, это может значительно увеличить количество трудовых мест для заключенных.