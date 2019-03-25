Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора научно-исследовательского предприятия "Газпром промгаз" Александра Карасевича за уклонение от уплаты налогов в размере 620 млн рублей налогами, пишет РБК.

В ходе заседания адвокат Карасевича Екатерина Березовская заявила, что ее подзащитный не скрывается от следствия и сейчас находится на лечении в Германии. Она предоставила суду медицинские документы, согласно которым Карасевич до конца мая находится на интенсивной терапии.

Березовская также подчеркнула, что Карасевич является вице-председателем Межведомственной рабочей группы по газу Европейской экономической комиссии.

По версии следствия, руководители ЗАО "Лорес" в 2011-2012 годах уклонились от уплаты налогов, обналичив часть средств при помощи фиктивных займов. Карасевич возглавлял организацию с 2002 по 2005 годы. Защита настаивает на том, что тот не мог участвовать в махинациях, поскольку к этому моменту уже не являлся руководителем ЗАО "Лорес". При этом, как отмечается, организация является подрядчиком "Газпром промгаз".

В ходе расследования также вскрылась мошенническая схема по хищению почти 2 млрд рублей при реализации проекта "Газификация регионов России".