Экс‐глава Росгеологии объяснил свою отставку плановой ротацией

Экс-главы Росгеологии Роман Панов объяснил свою отставку плановой ротацией кадров, отметив, что на это решение повлиял и скандал вокруг его заместителя, бывшего топ-менеджера компании Руслана Горринга, сообщает РИА "Новости".

"Формулировка, которая сегодня у нас состоялась, передача полномочий — это плановая ротация в рамках системы", — заявил Панов.

Комментируя скандал, связанный с Горрингом, Панов подтвердил, что неподобающее поведение топ-менеджера Росгеологии тоже косвенно повлияло на решение об отставке.

"Информационный фон, который был создан в отношении и этого вопроса, и деятельности Руслана, безусловно, имел свое влияние на принимаемое решение", — объяснил Панов.

Горринг привлек к себе внимание в январе, когда рассказал о своих интимных связях с сотрудницами ведомства и превышении должностных полномочий, а также угрожал пользователям Сети. После этого Панову объявили выговор, а Горринга уволили и арестовали по обвинению в мошенничестве.

Панов руководил Росгеологией с 2013 года. До вступления в должность он курировал зарубежные производственные активы группы "Норильский никель". Сейчас обязанности главы Росгеологии исполняет бывший заместитель главы Сергей Сучков.