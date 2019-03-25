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Экс-глава "Росгеологии" объяснил свою отставку плановой ротацией

, ИА "Амител"
Панов подтвердил, что неподобающее поведение Горринга также стало причиной отставки
Фото: ru.arctic.ru

Фото: ru.arctic.ru

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов объяснил свою отставку плановой ротацией кадров, отметив, что на это решение повлиял и скандал вокруг его заместителя, бывшего топ-менеджера компании Руслана Горринга, сообщает РИА "Новости".

"Формулировка, которая сегодня у нас состоялась, передача полномочий – это плановая ротация в рамках системы", – заявил Панов.

Комментируя скандал, связанный с Горрингом, Панов подтвердил, что неподобающее поведение топ-менеджера "Росгеологии" тоже косвенно повлияло на решение об отставке.

"Информационный фон, который был создан в отношении и этого вопроса, и деятельности Руслана, безусловно, имел свое влияние на принимаемое решение", – объяснил Панов.

Горринг привлек к себе внимание в январе, когда рассказал о своих интимных связях с сотрудницами ведомства и превышении должностных полномочий, а также угрожал пользователям Сети. После этого Панову объявили выговор, а Горринга уволили и арестовали по обвинению в мошенничестве.

Панов руководил "Росгеологией" с 2013 года. До вступления в должность он курировал зарубежные производственные активы группы "Норильский никель". Сейчас обязанности главы "Росгеологии" исполняет бывший заместитель главы Сергей Сучков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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