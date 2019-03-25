Вячеслав Вишневский, экс-гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" – владельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", временно арестован в Польше для последующей экстрадиции в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя польской генпрокуратуры Эву Бялик.

"Вишневский был задержан на территории Польской Республики. В отношении задержанного по ходатайству Окружной прокуратуры Варшавы применен временный арест в целях экстрадиции", — подтвердила Бялик.

Сообщается, что Вишневского задержали при попытке покинуть территорию Польши. Бегство предотвратили польские пограничники.

Бизнесмен уехал из России еще в 2016 году. После пожара в "Зимней вишне" он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован.

Ранее Москва обратилась к Варшаве с запросом о выдаче фигуранта уголовного дела о пожаре в торговом центре.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек. В день годовщины трагедии СК России сообщил, что материалы первого из уголовных дел переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.