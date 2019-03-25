Дима Билан на костылях принял звание Заслуженного артиста России

Российский певец Дима Билан в своем Instagram рассказал, что был удостоен звания Заслуженного артиста России, приняв этот почетный статус и отличительный знак в Большом театре из рук министра культуры Владимира Мединского.

"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям — то есть вам, друзья, всем кто писал письма, поддерживал меня, был и остается поклонником моей музыки и моего пути. Это наша награда!" — написал Билан.

Он подчеркнул, что любой артист должен "вышибать искры в профессии".

"Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку. Быть нужным — эта идея одна из главных!" — добавил Билан.

Также он поблагодарил Министерство культуры: "Конечно, спасибо Министерству культуры. Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров — труд невероятный!"

На церемонию награждения Билан приехал на костылях. Недавно он сломал ногу и проходит реабилитацию после операции. Ранее артист рассказал, что перед своим концертом в Санкт-Петербурге в конце февраля он поскользнулся на льду, упал и получил закрытый двойной перелом. Певцу вставили в ногу пластину.