Воздух в Алтайском крае во вторник, 26 марта, прогреется до +13 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Без осадков, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в регионе составят +3…+8 градусов, в предгорьях будет до +13 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле будет без осадков, утром туман, изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят +5…+7 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.