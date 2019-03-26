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Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

, ИА "Амител"
В команде президента уверены, что он останется в политике вне зависимости от результатов выборов
Наиболее нежелательный вариант для Порошенко - проигрыш в первом туре / Фото: media.lrytas.lt

Наиболее нежелательный вариант для Порошенко - проигрыш в первом туре / Фото: media.lrytas.lt

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Украинскую правду".

В команде президента уверены, что он останется в политике вне зависимости от результатов выборов. "По сравнению с другими, он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", — отметил украинскому изданию член команды Порошенко.

Также отмечается, что в штабе Порошенко предвыборную сетку строят с прицелом сразу и на президентские, и на парламентские выборы. Сообщается, что он собирается баллотироваться в Раду первым номером партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". При этом на случай проигрыша в президентской гонке партию переименуют, убрав из названия упоминание о Порошенко.

Наиболее нежелательный вариант для Порошенко — проигрыш в первом туре. "Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой", — признался один из членов штаба президента.

В случае победы на выборах, как отмечается, Порошенко хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману. По плану, к "Солидарности" должны присоединиться спикер Верховной рады Андрей Парубий и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Также он планирует удержать группу "УДАР" Виталия Кличко.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается шоумен Владимир Зеленский.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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